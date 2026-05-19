VIDEO - Kean e l'incontro con Shiva: "L'anno scorso ci ha fatto vincere un fantacalcio"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha incontrato il cantante Shiva nel backstage dell'artista dopo il suo concerto a Firenze, al quale il classe 2000 piemontese ha presenziato.

‘Al best trapper’

Scherzi e risate tra i due, con Kean che mostra una maglia viola della Fiorentina con scritto sul retro ‘Shiva 99’, che ha firmato e su cui ha apposto la dedica ‘Al best trapper’. Il cantante mostra nel video la maglia arancione della Fiorentina con scritto ‘Kean 20’.

“L'hanno scorso ci ha fatto vincere un Fantacalcio!", ha detto Shiva alla punta viola.

Il video dell'incontro