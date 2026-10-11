M. Orlando: "Un approccio del genere è inaccettabile e Vanoli ha le sue colpe. Fagioli e Oulai fanno fatica insieme"

A Toscana TV ha parlato l'ex Fiorentina Massimo Orlando dopo la sconfitta della squadra di Paolo Vanoli contro il Genoa a Marassi.

Il commento di Massimo Orlando

“I primi 30 minuti sono stati completamente sbagliati: siamo scesi in campo troppo molli e loro ci hanno messo sotto. Il Genoa aveva un ritmo e un’intensità superiori, mentre noi non siamo riusciti a rispondere e ci siamo fatti travolgere, cosa che non deve succedere. Nella ripresa abbiamo preso in mano la partita e dominato, ma recuperare due gol di svantaggio è complicato e alla fine non ci siamo riusciti. È mancata la cattiveria agonistica necessaria e Vanoli va criticato, perché è soprattutto l’allenatore a dover trasmettere la giusta mentalità fin dal primo minuto. Il Genoa è partito forte, aggredendoci subito, e noi avremmo dovuto mantenere maggiore lucidità, considerando che nella ripresa sono calati notevolmente dal punto di vista fisico. Non siamo stati capaci di pareggiare la loro intensità e questo ci ha creato parecchi problemi".

Sui singoli

"Questi 20 giorni a disposizione non sono stati sfruttati nel modo corretto, perché un avvio del genere non è accettabile. Vanoli ha provato a sistemare la squadra durante la partita, ma certi errori nella preparazione e nell’impostazione iniziale della gara non si possono commettere. Il centrocampo è mancato completamente e abbiamo avuto un’ulteriore conferma che, almeno per il momento, Fagioli e Oulai fanno fatica a giocare insieme: anche contro il Genoa non sono riusciti a trovare la giusta intesa, proprio come era già accaduto nella sfida con il Frosinone”.