L'esordio dell'Alaves ne LaLiga, ma senza Valentini. L'ex Fiorentina guarda la partita dalla tribuna: il motivo

Buona la prima per l'Alaves ne LaLiga, con la squadra biancoblu che ha battuto in casa con un netto 3-0 il Getafe.

Assenza all'esordio

Tra i convocati di Sanchez Flores non c'era però Nicolas Valentini, ex difensore dell'Alaves arrivato pochi giorni fa dalla Fiorentina a titolo definitivo. L'argentino ha seguito il match dalla tribuna.

Il motivo

Il motivo della sua assenza non è dovuto a problemi fisici, ma a una squalifica che il difensore si è portato dietro dall'ultima gara dello scorso anno. Valentini era stato infatti espulso contro la Roma nell'ultima partita stagionale e ha dovuto scontare il turno in un campionato diverso.