Paratici e Ferrari in America sì…ma con calma

Alla fine ci sarà sicuramente il viaggio negli Stati Uniti del duo dirigenziale di casa Fiorentina, composto dal dg, Alessandro Ferrari, e il ds Fabio Paratici. Così come per altro annunciato proprio dallo stesso Ferrari qualche giorno fa.

Non prima del 5 giugno

Ma quando avverrà? Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com non a strettissimo giro di posta ma sicuramente dopo l'uscita del calendario di Serie A, stagione 2026/27, che ci sarà il prossimo 5 giugno.

Appuntamenti in rapida sequenza

Probabilmente la settimana successiva, in rapida serie si terrà la conferenza stampa di fine stagione e poi il viaggio intercontinentale e il conseguente incontro con la proprietà viola che verrà rappresentata da Catherine e Joseph (o Giuseppe se preferite) Commisso.