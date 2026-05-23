Paratici e Ferrari in America sì…ma con calma
Paratici e Ferrari. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Alla fine ci sarà sicuramente il viaggio negli Stati Uniti del duo dirigenziale di casa Fiorentina, composto dal dg, Alessandro Ferrari, e il ds Fabio Paratici. Così come per altro annunciato proprio dallo stesso Ferrari qualche giorno fa.
Non prima del 5 giugno
Ma quando avverrà? Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com non a strettissimo giro di posta ma sicuramente dopo l'uscita del calendario di Serie A, stagione 2026/27, che ci sarà il prossimo 5 giugno.
Appuntamenti in rapida sequenza
Probabilmente la settimana successiva, in rapida serie si terrà la conferenza stampa di fine stagione e poi il viaggio intercontinentale e il conseguente incontro con la proprietà viola che verrà rappresentata da Catherine e Joseph (o Giuseppe se preferite) Commisso.
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