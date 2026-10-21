La Curva Ovest della SPAL ringrazia la Fiesole (e non solo): "Grazie a chi ha portato le frasi dei bimbi per Aldro in giro per lo stivale"

Dopo l'omaggio della Curva Fiesole e delle tante curva d'Italia a Federico Aldrovandi e alle frasi che alcuni giovanissimi studenti ferraresi avevano scritto in ricordo del tifoso spallino ucciso 21 anni fa da alcuni esponenti delle Forze dell'Ordine (LEGGI QUI), la Curva Ovest della SPAL ha voluto ringraziare con un messaggio la tifoseria viola e non solo.

Il messaggio della Curva Ovest

“LA MEMORIA NON SI CENSURA, ALDRO VIVE! A distanza di due settimane dal vergognoso diniego da parte della Questura di Ferrara alla lettura delle frasi che una primaria della nostra città aveva scritto per celebrare il ricordo di Federico Aldrovandi, il mondo ultras di tutta Italia si è mobilitato. Lo ha fatto esponendo, sotto forma di striscione, quelle stesse frasi oggetto del divieto. Nei campi di tutta Italia, senza distinzione di colori, senza distinzioni di categoria, l’amore espresso dai bambini nei confronti di Federico, vigliaccamente censurato dalle istituzioni, si è così moltiplicato andando a toccare i confini di ogni nostra regione. Il divieto ha fatto sì che, come contrappasso, quei messaggi che dovevano rimanere circoscritti all’intervallo di S.P.A.L. - Vianese, abbiano raggiunto un numero elevato di stadi presenti ad ogni latitudine”.

Il ringraziamento dei tifosi ferraresi

“Purtroppo dobbiamo ancora una volta segnalare l’atteggiamento recalcitrante di molti funzionari sparsi per il nostro paese, che in alcuni impianti hanno negato l’accesso di alcuni di questi striscioni. Continuiamo pertanto a chiederci per quale ragione una verità passata attraverso tre gradi di giudizio, ovvero tutti quelli che il nostro sistema penale prevede, espressa sotto forma di innocue frasi di amore, debba essere ostacolata in questo modo. Curva Ovest Ferrara ringrazia tutte le tifoserie che hanno dimostrato sensibilità alla questione, portando quelle meravigliose frasi in ogni angolo dello stivale. Il nostro comunicato in cui avevamo denunciato l’accaduto lo avevamo chiuso con queste parole, indirizzate alle istituzioni: “Non vincerete, non vincerete mai”. Ora lo possiamo affermare con orgoglio: non avete vinto. Non avete vinto neanche questa volta. Aldro vive!”.