I primi sprazzi di un talento che incuriosisce ed è tutto da scoprire

Tra i tanti acquisti estivi della Fiorentina, c’è anche un ragazzino proveniente dalle giovanili del Real Madrid e che ha debuttato nella scorsa stagione in prima squadra. Victor Valdepeñas è una scommessa pagata 8 milioni di euro, con i Blancos che mantengono il diritto di recompra sul calciatore per i prossimi tre anni; un azzardo, sicuramente, ma con prospettive che non possono non incuriosire.

Un ottimo impatto

L’impatto del ragazzo negli allenamenti agli ordini di Grosso e nei test è stato tutto sommato positivo. Poi è arrivata l’amichevole contro il Deportivo A Coruña, dove è rimasto in campo per oltre un’ora ed è uscito fra gli applausi scroscianti del Viola Park. Le sue giocate di buon livello tecnico si mischiano a una ferrea dimostrazione di personalità.

Sarà bello scoprire il talento dello spagnolo

I primi sprazzi del talento di Valdepeñas sono stati decisamente apprezzati dalla tifoseria viola. Ora si avvicinano gli impegni di spessore, a breve comincerà il campionato e lui si appresta a essere un protagonista della nuova Fiorentina.