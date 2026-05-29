Come creare un problema che non esiste: De Gea parla da leader, ma a Firenze ci piace complicarci la vita

Tra i tanti messaggi di fine stagione arrivati dai calciatori della Fiorentina attraverso i rispettivi canali social, uno dei più rilevanti è stato quello di David De Gea. Parole da campione, da leader, da capitano, parole che trasmettono voglia di restare e rappresentare un punto di riferimento per la Fiorentina in una stagione che dovrà essere necessariamente di ripartenza.

Dubbi di natura economica

Eppure, il futuro di De Gea sembra non essere assicurato. Nonostante lo spagnolo abbia più volte fatto capire di trovarsi benissimo a Firenze e nonostante abbia ancora due anni di contratto, improvvisamente quello del portiere sembra diventato un problema. Nel momento in cui le critiche tecniche hanno smesso di reggere (esce poco, è vero, ma tra i pali resta un fenomeno), il dibattito s'è spostato sulla questione economica. De Gea guadagna troppo e, di conseguenza, la Fiorentina deve cambiare.

Un contributo significativo… a differenza di altri

Ma davvero 3 milioni sono tanti per un titolare che, nell'ultima stagione, ha giocato tutte le partite di campionato (più quelle in Conference) concedendo a Christensen solo la passerella contro l'Atalanta? Se occorre fare dei ragionamenti sul monte ingaggi, forse sarebbe meglio che l'attenzione andasse su quei calciatori che, pur guadagnando tanto, hanno dato un contributo alla causa molto minore rispetto allo spagnolo.

Il problema del sostituto

E poi, non meno importante, c'è la questione dell'eventuale sostituto. Se tra un anno la Fiorentina vorrà davvero puntare su Martinelli non potrebbe ingaggiare un portiere troppo ingombrante, piuttosto un rimpiazzo da tenere per una sola stagione in attesa del ritorno del classe 2006. Servirebbe dunque un prestito, ma esiste davvero un portiere migliore di De Gea che guadagna molto meno e accetterebbe di “parcheggiarsi” a Firenze? La domanda, allora, forse è un'altra: se c'è un campione che vuole rimanere, e con tutti i problemi che ha la Fiorentina, vale davvero la pena complicarsi la vita?