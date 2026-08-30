Ed ecco la beffa dietro l'angolo, Ceccarini: "La Juve torna a valutare Zirkzee"

Sono ormai 72 ore che la Fiorentina ha acceso la pista Joshua Zirkzee, ricevendo una buona disponibilità da parte dell'attaccante olandese ma non trovando ancora la via giusta per convincere il Manchester United, arroccato sulle sue pretese per la formula.

La beffa dietro l'angolo

A Zirkzee era interessata le scorse settimane anche la Juve, che ora, secondo Niccolò Ceccarini, è tornata a valutare il suo nome, vista la possibile uscita di David, con direzione Atletico Madrid. Il gioco a incastri si gioca su questi nomi, con la Fiorentina che rischia di restare a mani vuote e con Kean che continua a non essere lasciato viaggiare a Como.