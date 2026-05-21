"Palladino è ambizioso, ma a volte questo può far danni. Ha preteso clausole di uscita in caso di big. E adesso l'Atalanta..."

Il giornalista del Corriere della Sera Pietro Serina, molto vicino agli ambienti atalantini, ha parlato a Radio Bruno della stagione della Dea e dell'allenatore Raffaele Palladino.

Mancato rinnovo

“Palladino ha un'ambizione straordinaria - ha detto Serina - se da un lato questo aspetto può essere un bene, dall'altro rischia di fare dei danni. Proprio per questo motivo non ha firmato un contratto di 3 anni che l'Atalanta gli aveva offerto. Palladino ha preso tempo, ha chiesto un contratto più corto e ha preteso delle clausole gli avrebbero garantito l'addio all'Atalanta in caso di chiamata da una big. Il messaggio che è passato è che lui guardi a Bergamo come un punto di passaggio per la carriera”.

Separazione imminente

"Questa cosa non è stata presa bene all'interno della società. Secondo me si andrà verso la separazione, non ci sono più le condizioni per proseguire, anche se c'è da dire che la squadra era messa male prima che arrivasse Palladino. Ha risolto i problemi, ma dopo la grande vittoria col Dortmund è andato calando. Non sappiamo se il vero Palladino sia quello della striscia iniziale o questo in netta difficoltà."