Dopo l'esperienza a Pisa, Gilardino è pronto a tornare su una panchina italiana? Ecco dove
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo l'esperienza al Pisa, con l'esonero a metà stagione, l'avventura in panchina dell'ex Fiorentina Alberto Gilardino potrebbe ricominciare dalla Serie B.
Nuova panchina per l'ex viola?
Come riporta Sportitalia, l'Hellas Verona incontrerà Alberto Gilardino nei prossimi giorni, prevedibilmente entro venerdì. Nella lista del Verona c’è anche Marco Baroni, che è da tenere in considerazione.
Incontro con Gila
Per lui sarebbe un ritorno, ma le variabili sono molte: dall'ingaggio alla volontà di ripartire dalla Serie B. Intanto, il Verona si prepara a incontrare Gilardino.
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