Calhanoglu: "Anche la Fiorentina sta comprando tanti bei giocatori, ci aspetta un grande campionato"

Il calciomercato della Fiorentina sta senza dubbio destando molta curiosità tra tifosi ed addetti ai lavori, con quest'ultimi in particolare rimasti colpiti dagli acquisti messi a segno da Fabio Paratici. L'ultimo, in ordine di tempo, ad esprimersi sulla Viola è stato Hakan Calhanoglu, colonna dell'Inter di Cristian Chivu.

“La Fiorentina ha comprato bei giocatori”

Queste le parole del centrocampista turco, intervenuto ai microfoni di BeINSports: “Penso che ci aspetta un gran bel campionato, ci sono squadre che stanno crescendo e che stanno comprando bei giocatori come la Fiorentina”.

Sulla Serie A

Calhanoglu ha poi detto la sua sulla Serie A, spesso accusata di essere un campionato mediocre rispetto alle massima serie inglese e a quella spagnola: "Le critiche arrivano sempre da fuori, da giocatore non condivido quello che dicono: per me la Serie A è nella top tre dei campionati con Premier League e Liga, e non è inferiore ad esse".