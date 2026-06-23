Le candidate per Euro 2032, due posti sicuri, due idee...e Firenze si gioca il posto con altre due città

Entro il 31 luglio prossimo, la Figc dovrà avere tra le mani la documentazione definitiva relativa alla candidatura per Euro 2032, da presentare alla Uefa a Nyon. Entro ottobre, poi, dovrà indicare al comitato esecutivo della stessa federazione calcistica europea, i cinque impianti (più eventuali riserve) in cui intende ospitare la manifestazione continentale, in assegnazione congiunta con la Turchia.

I posti sicuri

Secondo quanto scritto stamani da Tuttosport, Torino è certa di ospitare l'evento all'Allianz Stadium della Juventus. Poi sono sicuri di un posto nella shortlist l’Olimpico di Roma e il futuro stadio di Milan e Inter (che però è ancora solamente un'idea).

Altro stadio a Roma

Per gli ultimi due posti sempre secondo il quotidiano sportivo, parte favorito un altro stadio da costruire, quello della Roma a Pietralata, il cui progetto è stato di recente dichiarato di interesse strategico nazionale dal commissario Sessa.

Firenze se la gioca

Poi se la giocano l’Artemio Franchi di Firenze, dove i lavori sono già in corso, lo stadio Diego Armando Maradona da rifare a Napoli grazie ai contributi pubblici e il Renzo Barbera di Palermo, che può contare sulla potenza economica del City Football Group.