Un altro infortunio per Beltran. Corberan: "Ha avuto un problema nell'allenamento di oggi"

L'attaccante di proprietà della Fiorentina, prestato al Valencia, Lucas Beltran è ora in dubbio per la prossima partita contro l'Atlético Madrid che è in programma sabato.

Infortunio

Un altro infortunio per l'argentino che ha fatto l'attivazione con i compagni di squadra, ma si è dovuto fermare praticamente subito. Il club valuterà le sue condizioni nelle prossime ore prima di prendere una decisione definitiva.

Le parole su di lui dell'allenatore

Ma cosa è successo a Beltran? A spiegarlo ci ha pensato l'allenatore del Valencia, Carlos Corberan: "L'unico giocatore che non ha potuto allenarsi oggi è Lucas Beltran, che ha un problema al ginocchio. Dato che manca ancora una sessione di allenamento, vedremo domani se sarà disponibile per la partita di sabato", ha dichiarato.