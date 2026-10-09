Fagioli: "Sono stato un incosciente, ora voglio essere un punto di riferimento per la squadra. Mastantuono mi ha impressionato perché..."

Intervista che scava nelle riflessioni profonde del centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, rilasciata a Sportweek e di cui possiamo leggere alcune anticipazioni riferite specialmente agli errori commessi in passato e al suo conseguente cambiamento: “Sono stato un incosciente, ma non mi odio. Non ho fatto male a nessuno se non a me stesso. Adesso devo diventare un uomo”.

"Devo diventare più responsabile"

Fagioli spiega anche come vuole migliorarsi: “Devo diventare più responsabile verso me stesso e gli altri. Voglio essere un punto di riferimento per i compagni di squadra. Prima non avevo paura di niente, neanche della squalifica. Adesso penso che ogni anno deve essere migliore del precedente".

"Mastantuono umile, Modric è il mio idolo"

Poi ha commentato le impressioni avute sul giovane ed estroso compagno di squadra Franco Mastantuono e presenta i modelli a cui si ispira: “Mastantuono mi ha impressionato. Viene dal Real Madrid e non vai a giocare lì per caso, è un ragazzo buonissimo, umile e tranquillo. Di Pirlo vorrei l'eleganza e i lanci, di Modric il modo di colpire il pallone con l'esterno: è il mio idolo, gliel'ho detto e lui mi ha sorriso".