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Giuseppe Commisso esulta: "Che carattere questa Fiorentina, serve questo atteggiamento anche per le prossime gare"

Redazione /
Joseph Commisso
Joseph Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il Presidente della Fiorentina Giuseppe B. Commisso ha commentato così la vittoria di Verona della squadra di Paolo Vanoli. 

Il messaggio del presidente 

“Buona Pasqua a tutto il popolo viola. Oggi la squadra ha saputo soffrire per conquistare la vittoria, ha mostrato di avere carattere anche nei momenti difficili per portare a casa tre punti molto importanti”.

Verso la salvezza

“La Fiorentina dovrà continuare a lottare con questo atteggiamento nelle prossime sfide”

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