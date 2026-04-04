Giuseppe Commisso esulta: "Che carattere questa Fiorentina, serve questo atteggiamento anche per le prossime gare"
Joseph Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il Presidente della Fiorentina Giuseppe B. Commisso ha commentato così la vittoria di Verona della squadra di Paolo Vanoli.
Il messaggio del presidente
“Buona Pasqua a tutto il popolo viola. Oggi la squadra ha saputo soffrire per conquistare la vittoria, ha mostrato di avere carattere anche nei momenti difficili per portare a casa tre punti molto importanti”.
Verso la salvezza
“La Fiorentina dovrà continuare a lottare con questo atteggiamento nelle prossime sfide”
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