Commisso ai tifosi: “Il vostro entusiasmo sarà decisivo nel finale di stagione”

Dopo l’allenamento a porte aperte andato in scena al Rocco B. Commisso Viola Park, il presidente della Fiorentina ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai tifosi presenti.

Circa 2.000 sostenitori viola hanno accompagnato la seduta della squadra con applausi e incoraggiamento, offrendo alla squadra di Paolo Vanoli una spinta importante in vista delle prossime partite.

Commisso ha voluto ringraziarli pubblicamente con parole semplici ma molto chiare:

“Grazie alla famiglia viola per il meraviglioso abbraccio dimostrato alla squadra questo pomeriggio”.

“Energia fondamentale per il finale”

Nel suo messaggio, il presidente ha sottolineato quanto il sostegno della tifoseria possa avere un peso concreto in questo momento della stagione.

“Questo entusiasmo e questa energia saranno fondamentali per la fase finale della nostra stagione”, ha dichiarato.

Un concetto che conferma il clima respirato al Viola Park: grande partecipazione, vicinanza alla squadra e la volontà di accompagnare i viola in un finale che si preannuncia intenso.

Un finale ancora tutto aperto

La Fiorentina si prepara infatti a vivere settimane decisive, tra la corsa per chiudere definitivamente il discorso salvezza e il percorso ancora aperto in Conference League.

In questo contesto, la presenza dei tifosi assume un valore importante anche dal punto di vista emotivo.

Il messaggio del presidente va proprio in questa direzione: tenere compatto l’ambiente e far sentire alla squadra la vicinanza della piazza in un momento delicato ma ancora ricco di obiettivi.