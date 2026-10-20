Biasin: "Fiorentina? E' stata rimescolata troppo la minestra. Stravolgimento eccessivo in estate"

Il noto giornalista Fabrizio Biasin, molto vicino agli ambienti dell'Inter, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della prossima sfida di campionato tra i nerazzurri e la Fiorentina.

Potenziale viola

“La Fiorentina ha un potenziale interessante, ma è stata rimescolata troppo la minestra. Forse la squadra che si è salvata non andava stravolta così tanto nell'ultimo mercato. Per vedere la squadra che aveva in mente Paratici c'è ancora bisogno di tempo”.

Il momento in casa Inter

“L'umore a Firenze è basso e l'Inter non è proprio l'avversario ideale al momento. Chivu però ha mostrato qualche piccola lacuna nella gestione degli impegni e, dopo le due sconfitte, la partita di Champions di domani rappresenta un impegno importante per i nerazzurri”