Lo sgambetto di Palladino: il Milan mette a rischio la zona Champions. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo delle 20:45 di questa domenica di Serie A riserva un’incredibile sorpresa. Il Milan crolla a San Siro: l’Atalanta dell’ex Fiorentina Palladino vince 2-3.

Colpaccio Atalanta: Palladino asfalta il Milan

I rossoneri non scendono mai in campo e danno preoccupanti sensazioni. Gli ospiti, invece, si portano in vantaggio con Ederson e raddoppiano alla mezz’ora grazie al gol di Zappacosta. Le cose peggiorano ulteriormente per Allegri e i suoi quando segna Raspadori in apertura di ripresa. Inutile la timida reazione nel finale, con tanto di rete di Fullkrug annullata per offside. Segna Pavlovic e poi Nkunku su rigore per rianimare il finale, ma non basta. Il Milan capitombola e, con quattro ko nelle ultime sei, rischia seriamente di non andare in Champions visto l’aggancio della Roma. Atalanta, invece, che mette al sicuro aritmeticamente il settimo posto: ora dipende tutto dalla Lazio in finale di coppa per il posto europeo.

Rossoneri a serio rischio per la Champions

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan 67, Roma 67, Como 65, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Bologna 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18.