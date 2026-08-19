In attesa del futuro di Moise, l'altro Kean cambia casacca: il fratello Giovanni torna in Toscana

Moise Kean rimarrà alla Fiorentina? La domanda è uno dei principali temi che riguarda il finale del calciomercato viola. In attesa di conoscere il suo futuro, suo fratello Giovanni ha definito i propri movimenti di mercato. Il classe '93, infatti, si trasferisce -nuovamente- al Poggibonsi in Eccellenza.

Moise, vai o resti? L'altro Kean si trasferisce

Questo il comunicato dei giallorossi: “Esperienza e peso offensivo per il Leone. Classe 1993, Giovanni Kean Dossè è una nuova punta dell’US Poggibonsi. Attaccante centrale, 1,85 metri di struttura fisica, Giovanni porta con sé un curriculum importante. Dopo le esperienze con Asti, Vado, Acqui, Giulianova e altre realtà di Serie D, nel 2018 ha raggiunto la Serie C con il Rieti, prima di proseguire il proprio percorso tra Serie D ed Eccellenza”.

Il fratello Giovanni torna a Poggibonsi

“Nelle ultime stagioni ha vestito nuovamente la maglia dell’Asti, prima di approdare al Poggibonsi, con cui ha già disputato 10 gare nella stagione 2025/26. Una punta strutturata pronta a portare personalità, fisicità e presenza all’interno dell’attacco giallorosso”.