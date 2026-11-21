Al Napoli basta un guizzo, Mandragora fermato dalla traversa. Torino ancora in "zona Fiorentina". La nuova CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminato l'anticipo di questo sabato di Serie A di rientro dalla pausa nazionali. Il Napoli batte di misura il Torino, che rimane in “zona” Fiorentina.
La partita
Partita non facile per gli uomini di Allegri, che per minuti non trovano lo spunto giusto e non riescono ad andare oltre lo 0-0. Da segnalare anche una traversa colpita dall'ex Fiorentina Mandragora a fine primo tempo. Poi è McTominay a sbloccare il match con una bella diagonale dal limite dell'area. Al Napoli basta un gol, finisce 1-0.
La nuova classifica
La nuova classifica di Serie A: Lazio 32, Roma 30, Inter 28, Como 26, Milan 24, Frosinone 20, Juventus 18, Napoli 18, Bologna 17, Cagliari 16, Torino 14, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.