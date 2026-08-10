Valentini: "Venire all'Alaves una decisione molto facile, sono grato per l'opportunità. Qualche problema con la Fiorentina, ma..."

Nicolas Valentini, difensore ex Fiorentina passato definitivamente al Deportivo Alaves, squadra spagnola, si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole.

Sul trasferimento

“Dell'Alaves mi ha convinto molto il progetto, così come il direttore sportivo: è una decisione che ho preso molto facilmente. Arrivo con molta fiducia e voglio portarvi il meglio di me: l'obiettivo sarà quello di aiutare la squadra il più possibile. Mi definisco un centrale agguerrito, lavoro tanto per la squadra e per crescere sia individualmente che come squadra”.

Sulla Fiorentina

“Sono molto grato per questo trasferimento, giocare nella Liga per me è importante, era un mio sogno; inoltre conosco già la lingua e questo mi aiuta molto. Come sto fisicamente? Ho avuto qualche problema con la Fiorentina per quanto riguarda l'allenamento, ma mi sono allenato da solo con un preparatore, che mi ha aiutato molto fisicamente: mi sento pronto per giocare e aiutare la squadra”.