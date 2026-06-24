A due mesi esatti dall'inizio del campionato, la Lega Serie A ha ufficializzato gli slot orari delle partite per la prossima stagione sportiva. Si parte con l'anticipo del venerdì, poi tre gare il sabato (15, 18 e 20.45), cinque la domenica (12.30, due alle 15, una alle 18 e il posticipo delle 20.45) e infine il match del lunedì sera (20.45). Diversa la programmazione per i turni infrasettimanali, ossia la nona e diciottesima giornata.

L'eccezione delle prime due giornate

L'eccezione riguarda però le prime due giornate, che si giocheranno in due soli slot (18.30 e 20.45) onde evitare le face più calde della giornata. La terza giornata, invece, si disputerà normalmente andando però ad escludere il lunch match della domenica. Infine, come di consueto, le ultime due giornate prevederanno blocchi di partite in base agli obiettivi delle squadre coinvolte.