Potrebbero esserci importanti cambiamenti in casa Valencia, dove sta giocando in prestito l'attaccante di proprietà della Fiorentina Lucas Beltran. Dopo anni segnati da difficoltà economiche, un gruppo di investitori americani avrebbe messo gli occhi sulla quota di maggioranza del club spagnolo. Un’operazione che, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe una svolta significativa per il futuro della società.

Spunta un nome ben noto a Firenze

In questo scenario emergono anche possibili sviluppi legati all’Italia. Il nome individuato per il ruolo di Ceo sarebbe infatti quello dell'intermediario di mercato fiorentino Bernardo Vitale Brovarone, figura che contribuirebbe a ridisegnare gli attuali equilibri dirigenziali del club e a guidare una nuova fase gestionale.

E c'è anche un ex dirigente viola tra i papabili

Per quanto riguarda l’area sportiva, tra i profili valutati per avviare una rifondazione ci sarebbero lo spagnolo Eduardo Macia, già direttore sportivo del Valencia tra il 2004 e il 2006, e Gianluca Nani, attuale ds dell’Udinese con contratto in scadenza a giugno. L’interesse potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane, aprendo la strada a un possibile rinnovamento ai vertici di una società che negli ultimi anni ha perso centralità nel panorama calcistico internazionale.