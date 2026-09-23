Fabbri: "Sono fiducioso e contento per il ritorno di Vanoli, ma l'avevo detto anche di Grosso. Faccio meditazione grazie a... Venuti"

Il fortissimo pesista fiorentino Leonardo Fabbri è intervenuto durante la trasmissione di Radio Bruno “La Toscana del futuro”. Il campione azzurro ha parlando della sua straordinaria stagione, ma anche dell'amata Fiorentina.

Il bilancio della stagione

“E' stato un anno importante sotto tutti i punti di vista. Di solito ho bisogno di carburare invece questa stagione sono partito subito bene. Mi sono goduto quest'annata che è andata veramente bene, tante vittorie e lanci importanti sopra i 22 metri.”

La meditazione… Grazie a Venuti!

"Nello sport la testa conta tantissimo. Io ho cominciato a fare meditazione per gestire al meglio i miei pensieri. Iniziai nel maggio del 2022 grazie a Lollo Venuti, che mi fece conoscere un mental coach che mi ha dato una grande mano. Venivo da un periodo difficilissimo in cui avevo sofferto anche di pubalgia, da quel momento sono cresciuto tanto."

Prospettive viola

“La Fiorentina per me significa famiglia e amici. Da piccolo andavo in curva con mio babbo e mio nonno, mi vengono i brividi a ricordare queste cose. A Firenze è una religione. Per quest'anno sono fiducioso, ma l'ho detto anche per Grosso, forse è meglio se l'abbozzo (scherza). Sono contento però che è tornato Vanoli, che l'anno scorso meritava la conferma. Njie e Mastantuono sono due fenomeni, il mister ha finalmente due esterni forti a disposizione”.