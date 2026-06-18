"Mai avuta sensazione che Vanoli restasse alla Fiorentina. Kean dà tante soluzioni a Grosso e potrà essere protagonista"

Intervistato da News.superscommesse.it, l'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano Fontana ha spaziato su tanti argomenti di casa viola, dall'addio a Vanoli, all'arrivo di Grosso, fino al futuro di Kean.

‘Mai percepito che Vanoli potesse restare a Firenze’

"Mi aspettavo che potesse cambiare allenatore a fine stagione. Nonostante la salvezza conquistata da Vanoli, non ho mai percepito dall'esterno piena condivisione sul cammino intrapreso, pur avendo fatto comunque un grandissimo lavoro soprattutto sotto il profilo mentale ed emotivo. Quando entri in un loop negativo del genere poi non è semplice uscirne. La possibilità di un fallimento totale era dietro l'angolo. La permanenza in Serie A, sotto questo punto di vista, è stata fondamentale, pur non essendo ovviamente l'obiettivo primario della società. Umanamente mi dispiace per Vanoli perché si è speso tanto per la causa viola, ma capisco le esigenze e la visione della società. Grosso ha fatto molto bene a Sassuolo, è una bella novità del calcio italiano. Ha fatto vedere cose interessanti, è un allenatore giovane e certamente di prospettiva, che ha giustamente alzato l'asticella. Penso che quella della Fiorentina sia una scelta azzeccata".

‘Con Grosso un attaccante come Kean può essere protagonista’

"Kean, come tutti i giocatori della Fiorentina, non ha vissuto certamente l'anno migliore. Ma un calciatore del genere non si può giudicare solo dall'ultima stagione disputata. Ha fatto vedere qualità importanti già in passato in grandi club come Juventus e PSG, dimostrando di essere forte soprattutto dal punto di vista tecnico e fisico. Per il tipo di calcio che fa Grosso è quel tipo di attaccante che può dare al tecnico tante soluzioni. Può essere protagonista nel prossimo campionato".