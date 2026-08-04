Mastantuono, si continua a lavorare sull'ingaggio: le cifre e la richiesta precisa della Fiorentina al Real Madrid
Ore caldissime per l'arrivo di Franco Mastantuono alla Fiorentina. Vi stiamo raccontando passo dopo passo tutte le novità che emergono sull'operazione che proprio in questo momento sta andando in scena tra le parti. Arrivato l'ok del calciatore il nodo principale resta la divisione dell'ingaggio, a proposito del quale spuntano nuovi dettagli.
Le cifre
Come riporta TMW Mastantuono guadagna 3,5 milioni di euro l'anno, cifra che la Fiorentina da sola non potrebbe supportare. Il club viola ha chiesto per cui la partecipazione del Real Madrid per almeno la metà dello stipendio, con l'obiettivo di ricavare anche qualcosa di più. Il dialogo prosegue ininterrottamente ma entrambe le parti hanno l'obiettivo di trovare un accordo.
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