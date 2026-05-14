"Sto bene qui. A fine stagione il rinnovo". E Paratici deve depennare un altro nome dalla lista del prossimo allenatore
La Fiorentina continua la sua ricerca per l'allenatore che siederà sulla panchina gigliata nella prossima stagione. Fabio Paratici è da tempo alla caccia della figura giusta; una ricerca che però pare essere molto complicata.
Interesse viola
Nelle ultime settimane uno dei nomi accostati al mondo viola è stato quello di Pellegrino Matarazzo. Il tecnico italo americano della Real Sociedad era tra l'altr balzato al centro delle cronache anche per un comunicato di congratulazione del Presidente viola Commisso dopo la sua vittoria nella Coppa del Re.
Continuità e rinnovo
Il tecnico statunitense ha però voluto chiudere la porta alle diversi voci circa il suo futuro. In conferenza stampa Matarazzo ha infatti detto: “Continuerò ad allenare la Real Sociedad. Ora voglio rimanere concentrato sul finale di stagione, dopo parlerò con la società per il rinnovo”. Un altro nome da depennare dalla lista di Paratici.