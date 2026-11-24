“Grosso non è di certo l’ultimo arrivato e non è neanche un pirla. Quando ha detto quelle cose a Paratici (”Per favore esonerami" ndr) è perché ha intuito che c’era qualcosa". A fare queste dichiarazioni è stato l'agente, Dino Zampacorta su SportItalia.

Nemmeno Padre Pio…

Che poi ha aggiunto: “La Fiorentina questa estate ha speso 150 milioni per giocatori validi ma che non riescono a stare insieme tra di loro. Nemmeno Padre Pio in panchina potrebbe risolvere questa situazione”.

“La Fiorentina si salverà ma solo perché…”

“La Fiorentina alla fine si salverà ma solo perché, per sua fortuna, ci sono squadre più scarse, e ce ne sono tante quest’anno che lotteranno per non retrocedere. Ma Commisso non ha di certo investito quella cifra per lottare per salvarsi”.