La stima di redditività sul Franchi che scatena la bufera politica. Il 60 è un numero che ritorna spesso

Una stima sulla redditività del nuovo Artemio Franchi ha scatenato una vera e propria bufera politica a Firenze nel corso delle ultime 24 ore. In Commissione Bilancio è successo di tutto e di più e sono volate anche parole grosse.

1,5 miliardi

1,5 miliardi di euro per i prossimi 60 anni, circa 25 milioni annui, questa il giro d'affari che può creare secondo i tecnici del comune lo stadio rimesso a nuovo, tra biglietteria, sky box, naming, spazi commerciali e quant'altro.

Piano B

Con quel documento, Palazzo Vecchio ha impostato una sorta di Piano B da sostituire con il Piano A una volta arrivata la proposta della Fiorentina per il project financing. Sarebbe un avviso pubblico di gara senza project che non ha niente a che fare però con il valore della concessione.

Sessanta

A proposito di quest'ultima ritorna molto il numero 60. Che siano proprio quelli gli anni che verranno garantiti, appunto come concessione, alla Fiorentina dopo il project?