“Fiorentina non ancora una big ma può dar fastidio, Paratici dirigente top. Piccoli buon acquisto per il Bologna”

L’ex fantasista di, Bologna, Vicenza, Palermo, e non solo Lamberto Zauli, oggi allenatore, ha parlato a Tuttomercatoweb.com a proposito del nuovo campionato di Serie A, esprimendosi in maniera promettente sulla Fiorentina.

‘La Fiorentina si è mossa concretamente sul mercato’

“Inter e Napoli si giocano lo Scudetto, le altre big invece sono tutte dietro e alla pari. La Fiorentina si è mossa concretamente sul mercato. Viene da un’annata altalenante ma pessima per le ambizioni della tifoseria. Ha cambiato tanto, è arrivato un dirigente top che ha dimostrato di avere una grande idea di ciò che vorrà fare negli anni. C’è grande curiosità. Non è ancora tra le big, ma questa Fiorentina può dare fastidio”.

‘Piccoli è un buon attaccante’

“Il Bologna? Quando c’è un cambio così drastico ci vuole tempo. Tedesco ha sempre allenato all’estero, non è mai facile continuare un percorso e farlo da squadra importante. La società ha acquistato anche buoni attaccanti, penso a Dovbyk e Piccoli. Poi c’è Orsolini che va in doppia cifra”.