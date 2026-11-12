Ndour finisce sotto osservazione: il problema del centrocampista. Atta, è la volta buona?

Dopo aver lasciato il ritiro della nazionale Under 21, Cher Ndour verrà valutato oggi alla ripresa degli allenamenti della Fiorentina.

La caviglia di Ndour

Il centrocampista ha lamentato un problema alla caviglia da ricondurre alla gara con la Juventus, quando ha subìto una botta in una parte che era già dolorante. Nell'ambiente gigliato non c'è grande preoccupazione per lui che quindi farà parte del gruppo che andrà a Monza alla ripresa della Serie A.

Speranza Atta

Intanto questi sono giorni importanti anche per il recupero di Arthur Atta; il francese è out dalla sfida del 20 settembre contro il Napoli. Vanoli spera di averlo con sé alla ripresa del campionato: qualora venisse convocato ricomincerebbe dalla panchina.