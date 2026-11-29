Una follia di Kolo Muani dopo appena cinque minuti ha, di fatto, indirizzato il posticipo serale del “Sinigaglia”, dove il Como ha battuto la Juventus per 3-0. L'attaccante francese si è reso colpevole di un colpo al volo di Valle in apertura, che gli è costato il rosso diretto. Da lì la squadra di Fabregas ha avviato il suo concerto, segnando con Nico Paz su punizione in chiusura di tempo.

Nella ripresa, predominio territoriale dei lariani che hanno raddoppiato al 63' con un tocco sotto porta di Douvikas dopo una mischia. Ancora Douvikas all'80' di sinistro a trafiggere Vicario per il 3-0 finale. Como dunque che torna momentaneamente al quarto posto.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 35, Roma 33, Inter 32, Como 29, Milan 27, Frosinone 23, Juventus 21, Bologna 19, Napoli 19, Cagliari 16, Genoa 16, Atalanta 15, Torino 14, Lecce 10, Monza 10, Fiorentina 9, Udinese 9, Sassuolo 9, Parma 8, Venezia 7.