E intanto oltre le Alpi Ikone stende il Monaco con i suoi gol

In Francia, una vecchia conoscenza della Fiorentina si fa rimpiangere con una prestazione impressionante contro il Monaco, compagine quinta in classifica.

Ikone mattatore

Sono infatti bastati 21 minuti a Jonathan Ikone per collezionare una doppietta che, assieme alla rete di Ciro Immobile, ha permesso al suo Paris FC di andare sul 3-0 prima che metà della prima frazione finisse. Due gol da distanza ravvicinata al termine di due azioni manovrate, con la seconda firma che porta anche l'assist di Immobile. Nella ripresa poi l'ex viola si infortuna ed è costretto ad uscire dal campo. A calare il poker nel secondo tempo per i parigini è Koleosho al 71'.

Ikone non segnava dalla fine di gennaio

Torna quindi al gol in campionato Ikone, e lo fa col botto, dopo l'ultima rete del 31 gennaio contro un altro avversario di livello quale il Marsiglia. Le altre quattro reti stagionali, tre contro il Raon-l'Etape e uno contro i più quotati cugini del PSG, arrivano invece dalla Coppa di Francia.