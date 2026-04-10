Reginaldo, ex attaccante con un passato anche nella Fiorentina, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb per affrontare vari temi di discussione legati alla stagione dei viola.

Il commento di Reginaldo

“Dopo tutto quello che è successo questo anno, e so che è brutto dirlo, i viola dovrebbero puntare solo sul campionato, anche se sarebbe stato bello onorare al meglio anche la Conference: certo, la rimonta sarebbe pure possibile, se ne sono viste, ma a questo punto è meglio fare il meglio possibile in campionato per avere poi un punto di partenza per l'anno prossimo. Coi giocatori che ha in rosa, la Fiorentina non si sarebbe dovuta trovare con l'acqua alla gola, ma essere tra le prime otto: evidentemente, però, qualcosa dall'inizio non è andato. Da fuori sembrava non ci fosse gruppo, sembrava ci fosse poco senso di responsabilità, e dispiace, perché io che ci ho giocato so cosa è la Fiorentina, cosa vale”.

"Probabilmente la malattia di Commisso, prima ancora che la sua morte, ha inciso, e sentendo meno la sua presenza qualcuno ha allentato un po', e il conto è stato subito presentato. Ora però c'è solo da onorare la stagione fino alla fine, cercando di vincere quanto più possibile e, quando questo non è possibile, cercare di non perdere, perché un punto può fare la differenza più avanti. Poi occorrerà programmare il futuro, capire come ripartire, e anche con chi, sia a livello che di rosa che in panchina".