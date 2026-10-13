Amoruso: "Mastantuono lo avrei levato dopo 10' a Genova per dare un segnale. Vanoli doveva chiamare a casa i giocatori durante la sosta"

Lorenzo Amoruso, ex Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno e intervenendo sull'attuale situazione in casa viola.

La partenza a Genova

“Dopo tre settimane di stop, una partenza come quella della Fiorentina a Genoa non te la spieghi. La formazione di Vanoli, per la partita che aveva in mente l'allenatore viola, non era sbagliata. Poi però in campo si è visto tutt'altro. Mastantuono io lo avrei messo in panchina dopo 10 minuti per dare un segnale alla squadra. Su questo aspetto Paolo deve cambiare registro”.

Sulla situazione

“I problemi non finiscono mai, chi gioca a calcio lo sa. Classifica? Io sono tranquillo. Veramente lo scorso anno abbiamo visto il baratro. Devono capire questi ragazzi che ci sono dei momenti in cui serve soffrire. Questa squadra non ha ancora titolari fissi, forse solo 2-3. Nessuno ti ha al momento garantito continuità. Con Vanoli non è cambiato nulla, ma la sosta ha riappiattito tutto. Una partenza come a Genova è inspiegabile. L'allenatore doveva chiamare tutti i giorni a casa i giocatori per tenerli sul pezzo e fargli sentire l'importanza della sfida".