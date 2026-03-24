Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli da zero a cento, ha ribaltato il gruppo e lanciato la corsa
Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
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Apertura stamani per: “Fagioli regista da oscar”. Sottotitolo: “Ha fatto fare il salto di qualità alla Viola”. Di spalla il commento: “Questa è la strada”. In taglio basso: “Dopo 34 anni la Viareggio Cup è di nuovo viola”.
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Qui leggiamo: “Vanoli da zero a cento”. Sommario: “Da Parisi a Ndour, ha ribaltato il gruppo e rilanciato la corsa: 23 punti in 15 gare”. In taglio basso infine: “Giovedì tutti al Viola Park senza nazionali”.
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