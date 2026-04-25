Palladino, l'eliminazione che può costargli cara. Un film già visto a Firenze

Sembrava un idillio fino a poche settimane fa il rapporto tra Raffaele Palladino e l'Atalanta ma i risultati zoppicanti delle ultime giornate e la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia potrebbero costare caro all'ex tecnico della Fiorentina.

Film già visto

Sembra un film già visto, perché qualche settimana fa sembrava poter arrivare il rinnovo, in anticipo sulla fine della stagione (l'anno scorso a Firenze fu deciso e sigillato dal club viola, quasi all'insaputa del tecnico).

Altri sviluppi

Negli ultimi giorni invece più di qualche dubbio è emerso dalle parti di Zingonia, come riporta Tmw: l'ex allenatore viola ha un altro anno di contratto ma il suo futuro, che sembrava già scritto, potrebbe avere ben altri sviluppi.