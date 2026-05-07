Ma ci rendiamo conto di quanto sia giusto non vedere più certi giocatori al Franchi? Rivoluzione, please, in campo e fuori

L'unica cosa buona da fare adesso è fidarsi di Paratici e della sua rivoluzione, perché, diciamoci la verità, tutto il resto non ci fa essere ottimisti. Sentire che Joseph Commisso vorrebbe tenere Vanoli è inquietante: con tutto il rispetto, essere proprietari di una squadra non vuol dire per forza intendersene di calcio.

Sceglie Paratici e…

Comunque sia il prossimo allenatore lo sceglierà il ds viola che, salvo appunto clamorose sorprese, cambierà guida tecnica. Paratici conosce il calcio e conosce il linguaggio di questo sport: le sue parole prima della partita con la Roma sono state eleganti e giuste nei confronti di Vanoli, ma non conducono certamente ad una sua conferma. Bensì ad un confronto che, per forza di cose ci sarà e che vedrà le due parti ringraziarsi, stringersi la mano e salutarsi. Poi se il futuro sarà Grosso, o De Rossi, o Sarri o altro lo vedremo.

E da quel nome, parola di Paratici, partirà il mercato, deciso e pianificato assieme a chi allenerà la squadra. Una squadra che, almeno, non si porterà dietro la macchia indelebile di una retrocessione, ma che rimane comunque in gran parte indegna di aver vestito questa maglia e questi colori. Prestazioni come quelle dell'Olimpico (non è la prima e nemmeno la più eclatante), sono inaccettabili a prescindere. Basti guardare la partita che ha fatto un Verona già retrocesso contro la Juventus per capire che i giocatori viola, al momento, sono i più inadeguati (usando una parola elegante) di tutti.

Prestazioni inaccettabili

Così come i dirigenti che hanno costruito questa squadra senza mai saperla pilotare, dirigere. Una squadra che è stata salvata da un allenatore capace, ma niente di più. Bravo Vanoli, ha fatto il massimo, ma dal punto di vista del gioco, del coraggio, dell'aspetto tecnico non si può certo ripartire da lui. Firenze, che ormai ha capito che con questa proprietà non potranno arrivare vittorie e gloria, si merita almeno di divertirsi. Si merita almeno una squadra che gli restituisca la voglia di andare allo stadio, senza addormentarsi a metà primo tempo sul divano, perché questo sta accadendo ormai da molti mesi. Una Fiorentina da sbadigli che si salverà soltanto perché dietro di sé ha trovato squadre tecnicamente peggiori, con un monte stipendi dieci volte almeno più basso. Qui c'è gente che guadagna due, tre, quattro milioni all'anno. Ma ci rendiamo conto di quanto siano inaccettabili certe prestazioni e di quanto sia giusto non vedere più certi giocatori al Franchi? Rivoluzione, please. In campo e fuori.