In vista dell'imminente mercato estivo, FiorentinaNews.Com ha intervistato in esclusiva l'intermediario di mercato, specializzato nel calcio sudamericano, Lorenzo De Santis.

Saranno tanti gli acquisti che la Fiorentina farà in questa sessione di mercato, qualcuno potrebbe arrivare dal Sud America? Ci sono giocatori che fanno al caso della viola?

“In Sud America ci sono sempre tanti profili interessanti, in questo momento tra i giocatori migliori c'è un altro Beltran, che però si chiama Santiago e fa il portiere . Gioca nel River Plate ed è stato convocato per i mondiali. È giovane, ma che ha già fatto vedere cose molto buone. Sempre del River Plate c'è Lautaro Rivero, centrale Mancino molto interessante, che è già stato convocato con la nazionale argentina. Un altro giocatore che a me piace molto è Exequiel Zeballos del Boca Junior. E’ un esterno offensivo attenzionato anche dal Napoli che potrebbe essere un giocatore molto adatto al 4-3-3 nel caso in cui dovesse essere confermato il nome di Grosso".

Beltran tornerà a Firenze dopo la stagione al Valencia? Che ne sarà dell’argentino?

“Un’altra difficoltà per Paratici sarà appunto quella della gestione dei prestiti di rientro. Fra questi c’è anche Lucas Beltran. Il River Plate l'anno scorso aveva inseguito con forza e anche quest'anno sta cercando un attaccante. Hanno il radar acceso sull’Italia, infatti seguono molto anche il Cholito Simeone”.