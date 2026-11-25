L’allenatore Moreno Longo ha parlato a TMW Radio, commentando alcune tematiche dell’attuale di campionato Serie A ed anche la lotta salvezza, nella quale è pienamente invischiata la Fiorentina dopo 12 giornate.

‘Per alcune squadre il problema è nella testa’

"Venezia, Lecce e Parma e Monza sono gli organici che hanno qualcosa in meno. Poi vediamo che ci sono altre invischiate e il problema lì è nella testa”.

“Pensi che ne uscirai, ma…’

“Quando non sei abituato a stare lì e speravi in un altro campionato, pensi inconsciamente che ne uscirai ma poi il tempo passa e rimani lì...Sassuolo, Udinese e Fiorentina faticano a trovare continuità, poi ci sono contestazioni e fatichi ad uscirne fuori e rischi più di altre".