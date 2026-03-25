Anche De Zerbi tra i candidati alla panchina viola? Intanto l'ex tecnico del Marsiglia si prende una "pausa" fino a giugno

Tra i nomi accostati alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione c'è anche quello di Roberto De Zerbi, tecnico italiano che dopo vari anni in Italia ha provato esperienze all'estero tra Shakhtar, Brighton e Marsiglia. Lo scorso 12 febbraio ha lasciato il club francese, e l'impressione è che per rivederlo in panchina bisognerà aspettare l'inizio della prossima stagione.

Se ne riparla a giugno

Il Tottenham infatti aveva provato a ingaggiarlo nell'immediato per sostituire Thomas Frank ma, come riporta Sky Sport, De Zerbi avrebbe deciso di non accettare incarichi per adesso, prendendosi il tempo necessario per valutare con serenità le proposte che arriveranno a stagione terminata. La Fiorentina monitora la situazione e chissà che, tra le pretendenti all'ex tecnico del Sassuolo per giugno, non ci sia anche il club viola.