La doppia richiesta fatta dall'Avellino alla Fiorentina. Gli irpini puntano ai giovani migliori

Il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, ha chiesto in prestito alla Fiorentina non uno, bensì due giocatori, sicuramente due dei prodotti migliori del settore giovanile viola: il portiere Tommaso Martinelli, classe 2006, e il difensore Eddy Kouadio, stesso anno di nascita. A riportare la notizia stamani è il quotidiano Il Mattino.

Difficoltà

Per entrambi però ci sono delle difficoltà, almeno in ottica biancoverde. Il primo ha fatto sapere di dare la propria priorità alla Sampdoria, squadra nella quale ha giocato la seconda parte dell'ultima stagione e che potrebbre richiederlo nuovamente in prestito.

Effetto Galloppa

Per il difensore invece c'è il pressing del Modena squadra nella quale è approdato Galloppa in veste di allenatore con il quale lo stesso Kouadio ha appena vinto il campionato Primavera.