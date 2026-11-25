L’ex giocatore viola e allenatore della Fiorentina Primavera Claudio Piccinetti ha avuto modo di spaziare tra tante tematiche a Lady Radio, analizzando il complesso momento gigliato dopo l’ennesima sconfitta sotto vari punti luce.

‘Perché Vanoli non insegna l’umiltà ai calciatori?'

“A Udine non sarà facile, così come non lo era a Monza. La Fiorentina non è una squadra e non ha ancora cambiato marcia, è un continuo vedere delusioni, del collettivo e dei singoli. Vanoli è quello che ha più responsabilità insieme a chi ha costruito la squadra, cosa aspetta a cambiare qualcosa, a cominciare dall’atteggiamento tattico? Vanoli dice che i calciatori non hanno umiltà… e perchè non glielo insegna a fa vedere lui cos’è? Quella che ha avuto il Monza è umiltà. La Fiorentina non ha costrutto, si vedono troppe cose che non vanno a cominciare dai fondamentali. Ritiro al Viola Park? Che ritiro è? A 5 stelle, c’è tutto, sono lì ad allenarsi tutti i giorni”.

‘Il 4-2-3-1 non funziona, bisogna cambiare'

“Non vedo campioni nella Fiorentina, prima i giocatori dovrebbero dimostrare qualcosa. In questo momento non c’è da poter riscattare nessuno. La squadra ha tanti problemi, sennò non sarebbe in quella posizione di classifica… e si continua col 4-2-3-1, vorrei capire a cosa servono quei 3 trequartisti, lasciando in mezzo al mare Oulaï e Ndour, che è in grande difficoltà. A Monza si è fatta una figura pessima. Joao Mario non sa cosa sia la fase difensiva. I difensori della Fiorentina stanno sempre lontanissimi dagli attaccanti avversari mentre Pellegrino ha i marcatori incollati".