Altro che fortino: il Franchi ormai è terra di conquista. Un trend così mediocre non si vedeva da fine era Della Valle

C'è un problema, tra gli altri, che si chiama Artemio Franchi, non tanto per lo stadio in sé (anche se la fase di restyling non aiuta), quanto piuttosto per il rendimento casalingo della Fiorentina, che non conosce vittoria interna in campionato ormai da oltre 200 giorni, dall'1-0 sulla Lazio del 13 aprile scorso. I giorni trascorsi, per l'esattezza, sono 209, come sottolinea il Corriere Fiorentino. Un'astinenza che non si registrava dalla striscia aperta tra dicembre 2018 e settembre 2019: a cavallo tra l'ultimo anno dei Della Valle e il primo dei Commisso.

Il Fortino non esiste più

Quella del Franchi è sempre stata percepita come un'aria poco amichevole dagli avversari, a prescindere che si trattasse di una Fiorentina da Scudetto, Europa o anonimato in classifica. Negli ultimi anni l'effetto è venuto meno, negli ultimi due in particolare, dove non a caso la squadra viola ha lottato per non retrocedere. Domani ci proveranno anche i tifosi, con la carica dei 24.000 e la consueta coreografia anti-Juve.