Di Gennaro: “Grosso ideale per risollevare la Fiorentina. Col lavoro di Paratici il suo 4-3-3 darà soddisfazioni a Firenze”

L’ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro si è espresso sulla scelta di Fabio Grosso per la panchina gigliata a News.Superscommesse.it, mostrando fiducia verso il nuovo allenatore viola.

‘Grosso allenatore che propone un bel calcio’

“Sono anni che fa bene il suo mestiere Grosso. È un allenatore che ha fatto alla grande a Sassuolo ed a Frosinone, poi qualche esperienza negativa ci sta. Firenze è una piazza in cui si vuole vedere il bel gioco e lui fa un calcio vero”.

‘Grazie a Vanoli, ma…’

“Tante grazie a Vanoli che ha fatto un’impresa con giocatori non abituati a lottare per non retrocedere, ma ora Grosso è l’ideale per risollevare la Fiorentina, col suo 4-3-3 che darà delle soddisfazioni, grazie anche al lavoro di Paratici”.