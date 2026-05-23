Bernardeschi ci mette la firma, Italiano chiude con un pareggio con l'Inter. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Partita senza condizionamenti di classifica e con tanti gol (3-3) quella tra Bologna e Inter, seconda gara dell'ultima giornata della Serie A.
La partita
Vantaggio Inter al 22’ con un capolavoro su punizione di Dimarco; palla sopra la barriera, messa praticamente al sette, con Skorupski che la tocca appena. Al 25’ pronta risposta bolognese: azione insistita di Castro, dopo un rimpallo il pallone termina sui piedi dell'ex Fiorentina, Bernardeschi, che realizza da distanza ravvicinata. Al 42’ conclusione al volo di Pobega che sarebbe finita comodamente tra le braccia di Josep Martinez, se Lautaro Martinez non l’avesse deviata, di fatto, spiazzando il proprio portiere.
Il secondo tempo si apre con un'autorete in scivolata di Zielinski e il 3-1 Bologna. Al 64’ grande giocata di Diouf che salta due giocatori, sinistro sul palo, tap-in vincente di Pio Esposito. A tre minuti dalla fine Diouf si invola verso la porta bolognese e appena entrato in area fulmina Skorupski per il 3-3.
La classifica
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 87, Napoli 73, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68, Atalanta 59, Bologna 56, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Fiorentina 42, Genoa 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18.