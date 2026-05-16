Italiano: "La Fiorentina è una squadra stabilmente da Europa, un'annata particolare. Bernardeschi..."

Nonostante un'annata tutt'altro che positiva, la Fiorentina viene considerata dall'ex tecnico viola, Vincenzo Italiano, una delle squadre più importanti del panorama nazionale.

“Fiorentina da vertice”

“Negli ultimi anni squadre come Bologna, Atalanta e Como sono riuscite a inserirsi stabilmente nelle zone alte della classifica - ha detto Italiano - anche se i club che lottano ogni stagione per quelle posizioni di vertice restano quasi sempre gli stessi. Considero anche la Fiorentina parte di quel gruppo, nonostante un’annata particolare. E stare a quei livelli è molto complicato, perché servono continuità, tanti gol e un rendimento elevatissimo sia in casa che in trasferta”.

“Una scommessa vinta”

In rossoblu si è espresso molto bene l'ex attaccante viola, Federico Bernardeschi: “La scommessa con lui è stata vinta - ha detto ancora Italiano - Non avevamo puntato tutto su un ragazzo sconosciuto, ma c’erano dei dubbi sulla possibilità di riportarlo ad alti livelli dopo tanto tempo passato lontano dal calcio europeo. Ma è tornato il giocatore che conoscevamo, perché ha ancora l’entusiasmo di un ragazzino”.