"Atta è il giocatore più forte comprato dalla Fiorentina con distacco, ma non ha ancora mai raggiunto la sufficienza"

Alessandro Bocci, giornalista sportivo, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno parlando del tema caldo del giorno: l'assenza di Atta dalla distinta della Fiorentina.

Su Atta

“Per me Atta è nettamente il giocatore più forte che la Fiorentina ha acquistato quest'anno, per questo sono preoccupato, si fa fatica a sostituirlo. Poi si riesce a giocare in un modo dove il miglior Atta non si può vedere, perché ha bisogno di 30 metri per arrivare davanti alla porta: forse perché gli esterni non sono convincenti? Resta un giocatore che in canna ha 5-6 gol almeno, più degli esterni, speriamo quindi che domani giochi Mastantuono titolare, questa è la speranza”.

Sul recupero e sui sostituti

“Mi chiedo se questo programma di cui parlano sia stato avviato subito dopo il Napoli o durante la sosta: quel poco che si è visto di Atta lo si è visto in precampionato, poi ha sempre viaggiato al 50%. E per noi è una pessima notizia, anche se ancora non ha mai giocato una partita sopra la sufficienza. Fortunatamente quest'anno ci sono solo due competizioni e Goncalves può coprire il suo ruolo nel 4-2-3-1, ma anche con lui mi sembra di capire che non ci sia certezza che giochi, anzi, sembra ancora in ritardo di condizione”.