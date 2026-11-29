Disilluse, ferite, tradite, ma soprattutto disperate, Udinese e Fiorentina si preparano ad affrontarsi nella sfida domenicale delle 12.30, con entrambe le squadre alle prese con un momento particolarmente difficile. I friulani occupano l'ultimo posto in classifica con appena sei punti, mentre i viola sono quintultimi a quota nove. Un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative, che ha già portato entrambe le società a intervenire sulla guida tecnica.

E in caso di sconfitta per la Fiorentina…

Dopo gli esoneri di Grosso e Runjaic, sono Paolo Vanoli e Paolo Zanetti ad essere chiamati a risollevare le rispettive squadre. Per entrambe la vittoria rappresenta una necessità, non soltanto per migliorare la classifica, ma anche per ritrovare serenità e fiducia nei propri mezzi. Come riferito da La Gazzetta dello Sport un altro risultato negativo potrebbe alimentare ulteriori dubbi sulla posizione di Vanoli, che da giovedì ha lavorato con il gruppo nel ritiro al Viola Park, cercando di trasmettere ai giocatori quell'umiltà che considera fondamentale per uscire dalla crisi.

Due ex di turno pronti per i viola

La Fiorentina, finora, non ha trovato il giusto equilibrio e l'organico costruito in estate non sembra aver dato le risposte attese. Nella gara del ‘Bluenergy Stadium’ potrebbe trovare spazio, anche a partita in corso, il francese Arthur Atta, ex Udinese che avrebbe dovuto contribuire a far compiere ai viola un salto di qualità. Tornerà invece a Udine da avversario Beto, attaccante portoghese ancora alla ricerca del primo gol stagionale. Nel 2023, quando i Pozzo lo cedettero all'Everton, l'operazione portò nelle casse friulane circa 30 milioni di euro.