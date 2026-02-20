Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, tra il successo in Conference e la gara di lunedì contro il Pisa, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana: “Per me è stata la serata perfetta perché è successo tutto quello che ci saremmo augurati. A cominciare dalla vittoria, perché la qualificazione è già in tasca e il ritorno non ti comporta stress fisico o nervoso. Poi, sei tornato a casa senza infortunati, cosa non scontata con quel campo e quella temperatura. Hai rilanciato giocatori che non vedevi da un po', che possono essere pronti nell'eventualità in cui servano. Ti puoi preparare con serenità alla partita più importante, quella di lunedì”.

“Dopo mesi di vento in faccia, ora la Fiorentina ha il vento in poppa”

“Per mesi la Fiorentina ha avuto il vento in faccia. Adesso invece ha il vento in poppa e questo ti aiuta. Tutto è facilitato: Vanoli ha fatto anche riposare la struttura principale della squadra, gran parte dei giocatori che andranno in campo contro il Pisa sono rimasti a casa. Il vento è cambiato e questa vittoria ci aiuta a pensarlo”.

“Vanoli merita i complimenti, ha gestito la situazione saggiamente”

Su Vanoli: “Ieri sera il tecnico mi è piaciuto molto. A parte la gestione del turnover, sapeva bene di aver messo in campo una squadra, non undici giocatori messi lì a caso. La Fiorentina si è mossa da squadra, significa che la partita era stata preparata bene. Mi è piaciuta anche l'idea di non giocare nel primo tempo, saggiamente mi vien da dire. Poi piano piano hai cominciato ad alzare un po' il ritmo quando hai capito di poterlo fare. A Vanoli devi dirgli bravo”.

“Paratici uomo di calcio che ha cambiato tutto”

Su Paratici: “Quando dicevamo nei mesi scorsi che la Fiorentina era in mano a nessuno, intendevamo questo. Non per mancare di rispetto, ma i disastri non nascono a caso e il club non aveva uomini di calcio al suo interno. Si provava a fare calcio senza idee e senza uomini giusti. Ora che è arrivato Paratici, uno che ha le competenze e le energie per svolgere quel mestiere, è cambiato tutto”.